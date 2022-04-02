Wizz Air скасовує рейси до/з Росії на весь літній сезон

Авіакомпанія Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до та з Росії на період літнього сезону, а також видаляє відповідні рейси з системи бронювання. Перевізник перед тим потрапив до списку тих, чиї літаки попри міжнародні санкції продовжували приземлятися в аеропортах РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в Twitter.
"Wizz Air постійно стежить за поточною ситуацією, тому всі рейси до/з Росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону до 30 жовтня. Рейси видаляються з системи бронювання", - йдеться в повідомленні.
В авіакомпанії також пообіцяли інформувати про будь-які подальші зміни "в установленому порядку".
Раніше ми писали, що санкції ЄС для авіації РФ через війну в Україні ускладнили російським авіакомпаніям польоти за кордон і змусили ряд зарубіжних перевізників призупинити виконання рейсів "через експлуатаційні обмеження".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.