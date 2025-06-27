Windows уже не та. Microsoft прощается с функцией, которая пугала нас 40 лет

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Новый вариант экрана отказа системы избавляется от привычного синего фона, печального смайлика и QR-кода. Вместо этого пользователи будут видеть черный экран с более понятным описанием ошибки, включая стоп-код и наименование проблемного драйвера.

Это призвано упростить диагностику для IT-специалистов, которым больше не придется вручную извлекать дампы памяти и анализировать их с помощью утилит вроде WinDbg.

"Это попытка повысить ясность, предоставить больше информации и быстрее добраться до сути проблемы, чтобы оперативно ее "устранить", - объяснил Дэвид Уэстон, вице-президент Microsoft по безопасности операционных систем и корпоративных решений.

Изменения будут внедрены в рамках обновления Windows 11 уже этим летом, одновременно с новой функцией Quick Machine Recovery, предназначенной для быстрой перезагрузки систем, которые не могут запуститься.

Обновленный экран смерти стал частью более масштабной инициативы Microsoft по повышению устойчивости Windows - на фоне недавнего инцидента с CrowdStrike, из-за которого миллионы компьютеров по всему миру загружались с ошибками BSOD.

Новый BSOD в Windows 11 (фото: Microsoft)