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Windows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчас

Четверг 19 июня 2025 18:45
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Windows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчас Эти настройки Windows замедляют систему (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

В операционной системе Windows по умолчанию активны десятки скрытых функций и процессов, которые могут замедлять работу устройства, потреблять батарею и передавать данные в фоновом режиме.

О настройках, которые рекомендуется изменить для повышения производительности и приватности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт XDA Developers, специализирующийся на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

Приложения, работающие в фоновом режиме

Многие приложения, установленные без дополнительной настройки, автоматически получают доступ к фоновому режиму. Они потребляют ресурсы - пусть и незначительные по отдельности, но суммарно оказывают влияние на оперативную память, загрузку процессора и энергопотребление.

Универсального списка таких приложений не существует, поэтому необходимо перейти в Параметры, Приложения, Установленные приложения и вручную просмотреть каждое. Если в меню настроек присутствует пункт "Дополнительные параметры", следует проверить, активен ли фоновый режим.

Альтернативно - воспользоваться Диспетчером задач. Там можно отследить программы с минимальной нагрузкой на память и процессор, что зачастую указывает на фоновую активность. Отключение стоит проводить аккуратно - не рекомендуется останавливать антивирусы и системные утилиты.

Windows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасИх отключение сэкономит некоторые ресурсы (фото: XDA Developers)

Спящий режим (занимает место на диске и не всегда нужна)

Функция гибернации сохраняет состояние системы на диск и выключает питание. Подходит для длительных простоев, но при ежедневном использовании теряет смысл - файл hiberfil.sys может занимать несколько гигабайт дискового пространства.

Отключить гибернацию можно командой:

  • powercfg /h off - в командной строке от имени администратора
  • Также доступен альтернативный способ: Панель управления, Электропитание, Действие кнопок питания.

Windows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасСпящий режим сохраняет сеанс на жестком диске и выключается, возобновляя работу позже (фото: XDA Developers)

Телеметрия и диагностические данные

Система телеметрии в Windows собирает информацию об активности пользователя, включая посещенные сайты, использованные приложения и характеристики оборудования. Эти данные отправляются Microsoft, что вызывает вопросы о приватности, а также задействует ресурсы в фоновом режиме.

Как отключить телеметрию:

  • Зайдите в Параметры, затем Конфиденциальность и безопасность, Диагностика и отзывы
  • Следует отключить отправку диагностических данных и при желании - удалить уже собранные сведения.

Также рекомендуется отключить "Просмотр диагностических данных", который занимает около 1 ГБ пространства.

Windows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасТелеметрические и диагностические данные (фото: XDA Developers)

Уведомления и всплывающие советы

Системные уведомления Windows могут отвлекать от работы и перегружать интерфейс. Для оптимизации нужно перейти в:

  • Параметры, Система, Уведомления, Дополнительные параметры
  • Следует отключить опцию "Получать советы и рекомендации при использовании Windows", а также две другие похожие функции.

Также можно отключить уведомления для отдельных приложений или полностью.

Windows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасОтключение уведомлений и всплывающих советов (фото: XDA Developers)

Блокировка экрана

Экран блокировки отображает часы, уведомления и обои до входа в систему. Однако на деле это лишь дополнительный экран, потребляющий ресурсы и замедляющий доступ к рабочему столу.

В Windows 11 Pro экран блокировки отключается через "Редактор локальной групповой политики" (пункт "Не отображать экран блокировки").

Если у вас домашняя версия, вы все равно можете сделать это с помощью редактора реестра. Это немного сложнее и включает в себя создание параметра Notlockscreen DWORD в разделе Windows\Personalization.

Перед внесением изменений рекомендуется создать резервную копию реестра.

Windows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасWindows тормозит? Эти 5 настроек нужно отключить прямо сейчасКак отключить экран блокировки (фото: XDA Developers)

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