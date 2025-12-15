Windows 11 получила одно из крупнейших обновлений года: что изменилось

Microsoft выпустила одно из самых масштабных обновлений Windows 11 за этот год, добавив сразу несколько заметных функций. Обновление затрагивает как внешний вид системы, так и повседневные сценарии работы пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал PCWorld.
Поле поиска в Windows получило новый визуальный вид, согласованный с высотой нового меню "Пуск". Это должно устранить некоторые несоответствия в дизайне, хотя проблема с перекрытием экрана новым меню все еще сохраняется.
Искусственный интеллект Copilot интегрируется в Windows 11 через панель задач. Опция "Поделиться с Copilot" покажет миниатюру текущего приложения и позволит быстро начать взаимодействие с чат-ботом через Copilot Vision. Также улучшена плавность перехода между приложениями при наведении мыши.
Функция Windows Spotlight, отвечающая за динамическую смену обоев, получила улучшения: правый клик по рабочему столу теперь быстрее открывает настройки обоев, а опция "Изучить фон" предоставляет дополнительную информацию о текущем изображении.
Microsoft упростила отключение функции Drag Tray (панель перетаскивания), которая позволяет перетаскивать файлы вверх экрана для быстрого обмена. После обновления ее можно отключить в разделе Настройки, Система, Общий доступ поблизости.
Темный режим Проводника Windows стал более единообразным в диалоговых окнах (копирование, перемещение, подтверждения). Некоторые элементы могут еще временно не соответствовать новому дизайну, но Microsoft продолжает работать над этим.
На стартовой странице настроек появилась вкладка "Информация об устройстве", где отображаются характеристики процессора, памяти, RAM и видеокарты, упрощая поиск сведений о ПК.
В приложении "Параметры" Windows 11 появилось новое меню для работы с подключенными мобильными устройствами: добавление, настройка и удаление устройств стало проще и нагляднее.
Страница сведений получила переработку: теперь она содержит миниатюру рабочего стола, возможность переименовать ПК и новые разделы с дополнительной информацией.
В разделе "Расширенные настройки" появилась страница Виртуальные рабочие пространства, где можно управлять виртуализацией, включая песочницу Windows и защищенные хосты.
В разделе "Настройки", "Bluetooth и устройства", "Клавиатура" после обновления появятся новые параметры для клавиатур и текстовых курсоров. Например, частота повторения клавиш, переназначение клавиши Copilot или специальные возможности.
Функция быстрого восстановления системы получила улучшения: теперь поиск решений проводится один раз, предотвращая бесконечный цикл и помогая быстрее восстановить работу Windows.
Панель виджетов Windows 11 получила новый дизайн: виджеты четко отделены от панели Discover, уведомления отображаются с иконкой соответствующей доски, исчезло наложение страниц.
На устройствах с сенсорным экраном появилось тактильное вибро-ощущение при работе стилусом, например, при закрытии окон.
Для ПК с Copilot появилось меню "Нажмите для выполнения", где действия вроде открыть, сохранить, копировать и поделиться сгруппированы. Новое поле ввода позволяет быстрее получить доступ к Copilot.
Новый полноэкранный режим Xbox теперь доступен не только на Asus ROG Ally и Ally X, но и на обычных ПК. Режим упрощает навигацию с контроллером, снижает нагрузку на систему и экономит до 2 ГБ оперативной памяти.
Вы можете активировать этот режим в разделе "Настройки", "Игры", "Полноэкранный режим", а затем применить изменения, перезапустив игру.
Пользователи Copilot ПК могут расширить возможности Windows Studio Effects на второстепенные камеры, включая USB-вебкамеры и встроенные тыловые камеры.
Помимо новых функций, декабрьский патч для Windows 11 также содержит исправления ошибок и устранение уязвимостей безопасности.
