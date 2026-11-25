Продавцы российского маркетплейса Wildberries массово жалуются на невыплату компенсаций за сгоревшие товары. Также предприниматели не могут получить деньги за уже проданную продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Продавцы не получают компенсаций

По данным издания, предприниматели жалуются на проблемы с выплатами в соцсетях и личных разговорах. Выяснить судьбу денег в компании, по их словам, практически невозможно: служба поддержки отвечает шаблонами или игнорирует обращения.

В частности, владелица бренда одежды Finn Flare Ксения Рясова заявила, что на складах Wildberries сгорели товары ее компании на сумму более 200 млн рублей.

"WB нас просто кинул и ничего с этим мы сделать не можем", - сказала она в видео, опубликованном в соцсетях.

По словам Рясовой, компания не получила ни денег, ни обещанных послаблений. Речь, в частности, о возможном снижении комиссий маркетплейса и процентов по кредитам WB-банка.

Вместо этого через два месяца после пожара Wildberries сообщил Finn Flare, что якобы переплатил бренду 30 млн рублей за 2024 год. Из-за этого выплаты приостановили до завершения сверки данных. По словам Рясовой, проверка продолжается уже полтора месяца, а ее компания находит ошибки в расчетах маркетплейса.

Другие продавцы также рассказывают о частичных компенсациях. Один из предпринимателей сообщил, что в июле получил около 20% стоимости сгоревшего товара, владелец небольшого магазина бытовой техники - примерно 15%. С тех пор, по их словам, новых выплат не было.

Задерживают и деньги за проданные товары

Отдельной проблемой стали задержки выплат за уже проданную продукцию. Как пишет The Moscow Times со ссылкой на VPost, около 20 продавцов подтвердили, что ждут денег как минимум за три цикла вывода средств.

По правилам маркетплейса, подавать заявку на вывод можно раз в неделю, а деньги должны поступить в течение семи дней. Однако один из собеседников издания утверждает, что теперь приходится ждать как минимум две недели после подачи заявки.

Другой продавец заявил, что еще не получил ни одной выплаты за ноябрь.

Кроме того, предприниматели жалуются на изменения комиссий, скидок и штрафов, из-за которых сложно прогнозировать заработок. По словам одного из них, в течение одной из недель ноября Wildberries удержал 70% установленной им цены товара.

Что компания обещала продавцам

В сентябре Татьяна Ким (на данный момент уже бывшая гендиректор Wildberries) анонсировала третий этап поддержки пострадавших предпринимателей. Согласно сообщению, с 1 октября выплаты должны были получить 200 тысяч малых предпринимателей.

Первые два этапа, по данным компании, прошли в июле и охватили около 188 тысяч продавцов. При этом опрошенные изданием предприниматели утверждают, что осенью денег не получали.