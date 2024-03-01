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В Windows 11 появилась новая функция, связанная со смартфонами: детали

Фото: Windows 11 может использовать смартфон в качестве вебкамеры (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Windows 11 появилась возможность использовать смартфон как веб-камеру. Эта функция будет доступна постепенно для всех пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Компания Microsoft начала внедрение новой функции в Windows 11. с помощью нее, пользователи будут иметь возможность использовать телефон или планшет с операционной системой Android как вебкамеру для компьютера.

Эта функция впервые была представлена в телефонах Pixel через бета-версию Android 14 еще в прошлом году. Однако сейчас она стала доступной для пользователей, участвующих в программе предварительной оценки Windows.

Активация функции

Для активации этой функции пользователям необходимо:

  • перейти в настройки Bluetooth и устройств;
  • выбрать "Управление устройствами";
  • предоставить ПК доступ к их мобильному устройству Android.

Кроме этого, необходимо установить обновление Cross Device Experience Host из Microsoft Store, что является обязательным для работы этой функции.

Новая функция будет доступна постепенно для всех пользователей Windows 11. Для использования этой возможности необходимо, чтобы ваш Android-смартфон или планшет имел версию Android 9.0 и выше, а также версию приложения Link to Windows 1.24012 или выше.

Напомним, ранее Microsoft обновила свой искусственный интеллект Copilot. Теперь он может общаться с пользователем по персональным темам.

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