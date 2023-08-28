WhiteBIT и Blocksport объявили о сотрудничестве для привлечения фанатов спорта в блокчейн

Криптовалютная биржа WhiteBIT сообщила о начале сотрудничества с Blocksport, компанией, специализирующейся на Web3-решениях для поклонников спорта. В рамках сотрудничества Blocksport будет размещать фан-токены на бирже WhiteBIT, предоставляя фанатам спорта и сообществу биржи возможность торговать цифровыми активами любимых команд, а также токеном Blocksport - BSPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Совместные усилия компаний будут направлены на расширение возможностей для привлечения болельщиков благодаря технологии блокчейна и торговли криптовалютой.

Вместе WhiteBIT и Blocksport стремятся создать пространство, соединяющее спортивных болельщиков и криптотрейдеров.

"Как и Blocksport, мы уже связаны партнерствами с индустрией спорта и теперь имеем возможность объединиться, чтобы привлечь фанатское сообщество в мир цифровых активов, предоставляя доступ и все необходимые инструменты для торговли криптовалютами на безопасной европейской бирже", - заявил основатель и СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Владимир Люлька, соучредитель и генеральный директор Blocksport отметил, что сотрудничество с WhiteBIT поможет построить прочный и надежный мост между миром спорта и криптовалютом.

"Мы уверены, что вместе сможем достичь невероятных высот в привлечении фанатов спорта в блокчейн и предоставим и им, и криптотрейдерам мощное пространство для взаимодействия с любимыми криптоактивами и токеном BSPT", - добавил он.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют.

Самый большой среднесуточный объем торгов превышает 2,5 миллиарда долларов.

Биржа сотрудничает с МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольному клубу "Барселона" и киберспортивной платформе FACEIT.