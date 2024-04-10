WhiteBIT продолжает пополнять копилку: 10 новых проектов на бирже в марте

Март 2024 года оказался достаточно плодотворным для одной из крупнейших криптобирж Европы. Постоянное расширение и обновление на платформе, что дает пользователям доступ к актуальным и перспективным проектам – именно то, за что WhiteBIT стала столь популярной среди трейдеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Более подробно о 10 новых активах, в чем их особенность и какие пары уже доступны.

Axelar (AXL)

На бирже с: 1 марта

Пара: AXL/USDT

Основная информация:

Axelar – это Web3-платформа, которая обеспечивает сочетание различных сетей в удобном взаимодействии для пользователей. AXL является нативным токеном платформы, поддерживающим проект и помогающим создавать безопасную межцепную связь.

Владельцы AXL поддерживают децентрализованную безопасность и управление, получают вознаграждения и комиссии. Axelar основан на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake с возможностями программирования на основе токена AXL.

CyberConnect (CYBER)

На бирже с: 6 марта

Пары: CYBER/USDT, CYBER-PERP

CyberConnect – протокол социального Web3-блокчейна, созданный для разработки децентрализованных социальных приложений (dapp) и предоставляющий пользователям контроль над своей цифровой идентификацией, соединениями, контентом и взаимодействием.

Hooked Protocol (HOOK)

На бирже с: 7 марта

Пара: HOOK/USDT

Hooked Protocol создает базовый уровень для массового внедрения Web3, предоставляя индивидуальные продукты Learn&Earn и инфраструктуру для пользователей и компаний, чтобы войти в Web3-мир.

Благодаря продукту Wild Cash, который предлагает Quiz-to-Earn и другие геймифицированные обучающие программы, привлекая более 2 млн участников к сообществу, Hooked стремится сформировать экосистему, принадлежащих сообществу, облегчая и оптимизируя потоки адаптации для всех Web3-энтузиастов.

Maverick Protocol (MAV)

На бирже с: 8 марта

Пара: MAV/USDT

Maverick Protocol – поставщик DeFi-инфраструктуры, сосредоточенный на повышении эффективности отрасли на базе Maverick AMM. Maverick устраняет неэффективность DeFi, помогая пользователям использовать ликвидность там, где она работает лучше всего, и строится в 3 этапа:

Эффективность капитала: запущен первый Dynamic Distribution AMM;

Эффективность поощрения ликвидности: запущен инструмент формирования ликвидности - улучшенная позиция;

Escrow для голосования: ve-Model и дизайн метапротокола.

Maverick AMM помогает пользователям максимизировать эффективность капитала путем автоматизации концентрации ликвидности при движении цены. Более высокая эффективность капитала приводит к более ликвидным рынкам, что означает лучшие цены для трейдеров и большие комиссии для поставщиков ликвидности.

Uwon (UWON)

На бирже с: 8 марта

Пара: UWON/USDT

Uwon – мем-коин, посвященный запуску игры Case Boom – проекту Near Protocol на Telegram Wallet. В конце игры произошел забавный баг, когда на пустом экране осталась только надпись "YOU WON".

Десятки тысяч людей увидели этот экран и Near Protocol решили запустить посвященный ему мем-коин.

Dogwifhat (WIF)

На бирже с: 11 марта

Пары: WIF/USDT, WIF/BTC, WIF/TRY, WIF-PERP

Dogwifhat — токен в сети Solana, основанный на интернет-меме собаки оконного стекла в розовой вязаной шапке.

Основатели проекта остаются анонимными, но говорят, что самая популярная мемная монета Dogecoin (DOGE) стала их вдохновением. Dogwifhat — криптовалюта, управляемая сообществом владельцев токенов WIF.

Metis (METIS)

На бирже с: 11 марта

Пары: METIS/USDT, METIS/BTC, METIS/TRY

Metis – решение для масштабирования Ethereum Layer-2, направленное на решение трилемы цепи: блокчейны не могут быть децентрализованными, безопасными и масштабируемыми одновременно. Он также стремится решить самые большие проблемы Ethereum: скорость, стоимость и масштабируемость.

Metis хочет помочь разработчикам создавать и управлять существующими dapps, а также поддерживать разработчиков и предпринимателей, которые хотят создавать и запускать новые dapps. Он также интегрирует структуру Decentralized Autonomous Company (DAC) в свою инфраструктуру второго уровня, чтобы помочь разработчикам и компаниям перейти от Web 2.0 к Web 3.0.

Metis создает доступные и адаптированные решения, чтобы кто-либо мог создавать, запускать и развивать любое приложение, бизнес и сообщество с помощью технологии блокчейн.

Aevo (AEVO)

На бирже с: 14 марта

Пары: AEVO/USDT, AEVO-PERP

Aevo – высокопроизводительная децентрализованная биржа на основе книги ордеров, которая имеет все функции, необходимые для профессионального трейдера опционов. Это включает в себя надежную систему начисления маржи (с портфельной маржой), а также сотни инструментов для торговли.

Aevo стремится стать местом №1 для торговли опционами в сети. Три основных преимущества, которые Aevo предоставляет пользователям:

Более 100 инструментов со многими забастовками и сроками действия;

Большая ликвидность благодаря партнерству с лучшими представителями торговли опционами в мире;

Мгновенная адаптация, депозит USDC из любой сети EVM.

На бирже с: 18 марта

Пары: ETHFI/USDT, ETHFI/BTC, ETHFI/TRY, ETHFI-PERP

Ether.fi – это некастодиальный децентрализованный стейкинговый протокол, где заинтересованные стороны сохраняют полный контроль над своими активами, одновременно используя возможности децентрализации без дополнительного разрешения. Протокол проекта обеспечивает безопасную и бесперебойную услугу делегированного стейкинга, в то же время предлагая более высокую отдачу и меньшие затраты благодаря инновационным источникам дохода и оптимизации операционной эффективности.

JTC Network (JTC)

На бирже с: 5 марта

Пара: JTC/USDT

Основная информация:

Целью проекта Jurat является революция в правоприменении в рамках технологии блокчейн, решая проблему соблюдения законных прав в децентрализованных структурах.

Сохраняя основные ценности блокчейна — децентрализацию, безопасность и анонимность, Jurat создает эффективное правоприменение, одновременно интегрируя судебные механизмы. Благодаря таким принципам, как сохранение собственных протоколов, устранение посредников и защита от злоупотреблений государственными органами, Jurat предлагает сложное решение для мейнстримной торговли, соответствующее амбициям Web3.

По словам представителей биржи, это лишь часть обновлений, запланированных весной 2024 года, поэтому пользователи могут ожидать еще больше новых проектов на платформе и интересных активностей, которые помогают познакомиться с ними в игровой форме и выиграть приятные призы.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, ФК "Барселона" и "Трабзонспор".