WhiteBIT преодолели отметку в 5 млн пользователей и укрепили лидерство на европейском крипторыне

В ноябре криптобиржа WhiteBIT празднует свою 6-ю годовщину и продолжает укреплять позиции среди ведущих игроков криптовалютного рынка Европы. По-прежнему фокус компании сосредоточен на улучшении пользовательского опыта, безопасности пользователей и развитии стратегических партнерств.

WhiteBIT , одна из крупнейших криптовалютных бирж Европы, с гордостью объявляет о достижении важной вехи: количество зарегистрированных пользователей превысило 5 миллионов. Только за прошлый год количество аккаунтов WhiteBIT выросло более чем на 1 миллион, что удваивает показатель 2022 года. Объем торгов на платформе превысил $1 трлн на спотовых и фьючерсных рынках, а B2B-сервисы обслуживают более 1000 бизнес-клиентов. Такое стремительное развитие показывает, что инвесторы все больше видят в WhiteBIT надежную и безопасную платформу для трейдинга.

"Наша миссия с самого начала заключалась в том, чтобы сделать криптовалюту доступной, безопасной и надежной в Европе и за ее пределами. Показатель в 5 миллионов пользователей — это не просто цифра, это свидетельство того, что наши усилия оправдали себя. Мы и дальше сфокусированы на постоянных инновациях и укреплении доверия к цифровой экономике», – прокомментировал Владимир Носов, основатель и CEO WhiteBIT.

Стратегические партнерства – основа роста

Партнерства стали краеугольным камнем стратегии роста WhiteBIT. Сотрудничество с крупными футбольными клубами и организациями, такими как ФК Барселона, ФК Трабзонспор и национальная сборная Украины по футболу, а также FACEIT в сфере киберспорта, укрепило позиции компании на рынке. Сотрудничество с грузинским Hash Bank демонстрирует доверие к WhiteBIT в сфере финансовых технологий.

Также WhiteBIT сотрудничают с Fireblocks, лидером в управлении цифровыми активами, чтобы расширить спектр услуг для институциональных клиентов, поддерживая бизнес, стремящийся развиваться в криптовалютном пространстве.

Развитие экосистемы и технологический прогресс

WhiteBIT достигли значительного прогресса в области блокчейн-технологий, запустив ребрендинг блокчейна Whitechain, который уже обработал 50 миллионов транзакций и поддержал создание 25 000 NFT. Кроме того, компания запустила WhitePool, который со старта вошел в 15 лучших майнинг-пулов мира и сейчас является крупнейшим майнинг-пулом, поддерживаемым централизованной биржей.

Глобализация и безопасность

WhiteBIT стремительно выходит за пределы Европы. За последние несколько лет компания открыла офисы в Австралии, Грузии, Великобритании и Турции. Так команда, насчитывающая более 1100 сотрудников по всему миру, расширяет международную деятельность, хотя и остается верной своим украинским корням.

Однако самым большим приоритетом WhiteBIT является безопасность. Согласно cer.live , биржа входит в пятерку самых безопасных платформ. К тому же благодаря надежным протоколам безопасности, таким как WAF файерволы, строгие политики AML и обязательные процедуры KYC, WhiteBIT недавно получили награду Hacken Security Award 2024 на конференции TOKEN2049 в Сингапуре.

WhiteBIT остается в эпицентре блокчейн-инноваций, двигая технологический прогресс и защищая интересы мирового криптовалютного сообщества. Биржа открывает пользователям и компаниям возможность работать с цифровыми активами и вместе с тем преодолевает пропасть между традиционными финансами и динамическим миром криптовалют.