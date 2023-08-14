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WhiteBIT предоставил ранний доступ к билетам на матч Украина - Англия

Фото: WhiteBIT предоставил ранний доступ к билетам на матч Украина - Англия (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Болельщики украинской сборной по футболу могут получить доступ к эксклюзивным билетам на домашний матч Украина - Англия, который состоится 9 сентября во Вроцлаве (Польша). Партнер национальной сборной Украины криптобиржа WhiteBIT предоставил доступ к билетам за криптовалюту на два дня раньше официального старта продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Билеты на матч Украина - Англия по ссылке.

В рамках футбольного сезона 2023 украинская национальная сборная проводит домашние матчи все еще не Украины.

Сентябрь порадует болельщиков двумя яркими событиями: домашним матчем Украина - Англия во Вроцлаве и выездным матчем Италия - Украина в Милане. Билеты на домашний матч Украина - Англия можно приобрести в первую очередь по криптовалюте.

Впервые WhiteBIT реализовали опцию покупки билетов за криптовалюту в мае этого года для домашнего матча Украина - Мальта. Воспользоваться такой возможностью можно благодаря Whitepay, специальному техническому решению от WhiteBIT для подключения цифровых платежей.

Кроме того, Whitepay предоставляет услуги для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы и платежные страницы.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ национальных валют.

Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, ФК "Барселона", партнером Lifecell, FACEIT и Национального университета "Киево-Могилянская академия". Цель WhiteBIT - массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.

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