В WhatsApp появится новая функция для больших групп: подробности

В мессенджере WhatsApp появятся голосовые чаты. Они запускаются тихо, без каких-либо уведомлений. Чтобы присоединиться к голосовому чату, пользователи просто нажимают на всплывающее окно в чате. Это преимущество над обычными групповыми звонками, в которых каждый участник группы получает уведомление о звонке,

Функция позволяет пользователям одновременно разговаривать и общаться в текстовом режиме. Чтобы включить или выключить звук, повесить трубку или отправить сообщение группе, нужно нажать на элементы управления вызовами в верхней части чата.

Новая функция голосового чата WhatsApp может быть полезна для различных целей, включая проведение собраний, общение с друзьями и семьей или просто совместное прослушивание музыки.

Функцию компания представила еще в августе и тестировала голосовые чаты в

Ранее, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал какие мессенджеры наиболее защищены и безопасные для переписки.

К слову, WhatsApp запустил каналы. Пользователи увидели аналогию Telegram.

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