Meta добавит в WhatsApp новые функции, которые понравятся не всем: что известно

Компания Meta начинает внедрение рекламы в мессенджере WhatsApp. Рекламные объявления от компаний будут отображаться через раздел "Статус" - аналоге Stories, который размещен на вкладке "Обновления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Новая модель монетизации

Status позволяет пользователям делиться исчезающими текстами, фотографиями, голосовыми сообщениями и видео. Однако теперь, наряду с публикациями от друзей и родственников, в этом разделе могут появляться и спонсированные материалы.

Как отмечается, в Meta обсуждали запуск рекламы в WhatsApp в течение нескольких лет, несмотря на категорическое несогласие со стороны основателей мессенджера. В 2020 году компания отказалась от этих планов, однако в 2023 году глава WhatsApp Уилл Каткарт подтвердил, что работа над рекламными форматами продолжается.

Meta также добавляет спонсируемые каналы и подписки (фото: Meta)

Как будет работать персонализация и что обещает Meta

По данным Meta, в прошлом году компания заработала более 160 млрд долларов на рекламе. Теперь рекламные объявления в WhatsApp будут подстраиваться под интересы пользователей - с использованием ограниченного объема информации, включая страну или город проживания, язык интерфейса, подписки на каналы и взаимодействие с рекламой в других продуктах Meta.

Пользователи смогут управлять рекламными настройками через Центр аккаунтов, если ранее согласились на использование этой функции.

"Мы в течение многих лет говорили о наших планах строить бизнес, не мешающий личной переписке. Мы считаем, что вкладка “Обновления” - подходящее место для новых функций", - заявили в Meta.

Компания подчеркивает, что не будет продавать или передавать номера телефонов рекламодателям, а также не использует содержимое сообщений, звонков или групп для персонализации рекламы.

Кроме того, WhatsApp начнет показывать продвигаемые каналы в разделе "Обзор", а также предложит пользователям возможность подписки на отдельные каналы для получения эксклюзивных обновлений.

Meta уже много лет намекала на возможность добавления рекламы в WhatsApp (gif: Meta)