Westinghouse поддержал планы Украины развивать атомную энергетику: подробности

"Мы поддерживаем эти амбициозные стремления Украины и готовы предоставить необходимую помощь для их реализации совместно с нашим долгосрочным партнером – НАЭК "Энергоатом". Мы гордимся нашим партнерством и с нетерпением ждем возможности способствовать развитию безопасной ядерной энергетики для Украины", - отметили в компании.

Напомним, что на этой неделе Верховная Рада планирует наконец-то одобрить проект закона о завершении строительства энергоблоков #3 и #4 Хмельницкой АЭС. Решение о достройке блоков правительство Украины приняло еще в апреле 2024 года. По состоянию на сегодняшний день блок #3 ХАЭС готов на 80%, а блок #4 - на 25%.

Ранее отмечалось, чтоУкраина может в ближайшее время приступить к достройке двух дополнительных атомных блоков на Хмельницкой АЭС.