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Westinghouse поддержал планы Украины развивать атомную энергетику: подробности

Фото: Westinghouse поддержал планы Украины развивать атомную энергетику (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Американская компания Westinghouse поддержала планы Украины по расширению возможностей атомной энергетики путем строительства дополнительных генерирующих мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы поддерживаем эти амбициозные стремления Украины и готовы предоставить необходимую помощь для их реализации совместно с нашим долгосрочным партнером – НАЭК "Энергоатом". Мы гордимся нашим партнерством и с нетерпением ждем возможности способствовать развитию безопасной ядерной энергетики для Украины", - отметили в компании.

Напомним, что на этой неделе Верховная Рада планирует наконец-то одобрить проект закона о завершении строительства энергоблоков #3 и #4 Хмельницкой АЭС. Решение о достройке блоков правительство Украины приняло еще в апреле 2024 года. По состоянию на сегодняшний день блок #3 ХАЭС готов на 80%, а блок #4 - на 25%.

Ранее отмечалось, чтоУкраина может в ближайшее время приступить к достройке двух дополнительных атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

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WestinghouseХмельницкая АЭС