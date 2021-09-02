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Western Union відновила роботу в Афганістані

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародна платіжна система Western Union відновила грошові перекази в Афганістан. Це рішення компанії відповідає прагненню США дозволити гуманітарну діяльність після захоплення влади талібами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Велика частина нашого бізнесу, пов'язаного з Афганістаном, - це малозабезпечені сім'ї та грошові перекази на підтримку, які задовольняють основні потреби людей, які проживають там", - сказав агентству Жан Клод Фарах, президент Western Union в Азії, Європі, на Близькому Сході і в Африці.

За його словами, компанія взаємодіє з американським урядом, який заявив, що продовження гуманітарної діяльності в Афганістані, включаючи грошові перекази, відповідає політиці США.

Видання зазначає, що приплив грошей від робітників-мігрантів з-за кордону - головний засіб виживання для багатьох афганців. Крім того, відновлення міжнародних переказів допоможе економіці однієї з найбідніших країн світу пережити роки насильства і нестабільності.

Після захоплення в серпні талібами влади в Афганістані Western Union і ще ряд платіжних систем призупинили надання послуг.

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