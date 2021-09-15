RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

WADA може виключити канабіс зі списку заборонених препаратів

Автор: Тіберій Юрик

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розгляне питання про виключення канабісу зі списку заборонених речовин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на France 24.

Відзначається, що в 2022 році почнеться наукове дослідження, за підсумками якого можуть переглянути статус канабісу. Уточнюється, що до кінця 2022 року вживання канабісу буде заборонено.

"Після отримання запитів від ряду зацікавлених сторін виконавчий комітет WADA схвалив рішення консультативної групи експертів приступити до наукового розгляду статусу канабісу в 2022 році", - йдеться в заяві ВАДА.

Раніше 21-річна американська легкоатлетка Ша'каррі Річардсон була дискваліфікована на місяць за вживання канабісу. Через це вона пропустила Олімпіаду в Токіо.

Нагадаємо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) визнало, що не відповідають антидопінговим кодексом вісім організацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
WADA