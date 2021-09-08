Хабар в Льотній академії НАУ. СБУ вручила фігуранту нову підозру

"Чоловік має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати", навіть бувши підозрюваним СБУ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією силового відомства, нову підозру фігуранту вручали "в одній із лікарень міста Києва, куди чоловік приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров’я".

Крім того, СБУ оприлюднила відео доказів злочину.

Зокрема, на кадрах зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали неправомірну вигоду, водночас на записах видно як: