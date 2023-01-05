Приняли к сведению: в Германии отреагировали на предложение России о "рождественском перемирии"

"Мы приняли к сведению объявление. Любое прекращение боевых действий помогает спасти жизнь", - сказал представитель немецкого правительства на запрос агентства Reuters.

При этом он подчеркнул, что Россия должна полностью вывести свои войска из Украины. Таким образом, она может закончить войну в любой момент. Он добавил, что Германия продолжает призывать РФ сделать это.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с РФ о "рождественском перемирии".

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что перемирие для РФ может начаться только тогда, когда она выведет свои войска со всей территории Украины.

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