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Взяли в плен 11 россиян на Авдеевском направлении. История сапера с позывным "Кощей"

Украина, Воскресенье 08 июня 2025 10:59
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Взяли в плен 11 россиян на Авдеевском направлении. История сапера с позывным "Кощей" Фото: сапер с позывным "Кощей" (кадр видео ОСУВ "Хортица")
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские саперы за несколько дней на Авдеевском направлении взяли в плен 11 российских военных. Один из таких случаев произошел, когда группа саперов минировала железнодорожный переход.

Об этом рассказал сапер с позывным "Кощей", сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как рассказал "Кощей", саперы - это невидимая сила, ведь они работают тайком, чтобы враг их не заметил.

"На моей практике, я со своими ребятами взяли на Авдеевском направлении 11 пленных. Не одновременно. Один день - один, два, три. Мы сначала шли заминировать позицию. Нас попросили заминировать переход через железную дорогу, чтобы враг не подходил к позициям. Было серое время, зима. И мы заметили впереди нас два объекта, которые двигались в нашу сторону", - говорит боец.

По его словам, он с побратимами присели возле посадки и дождались врага.

"У меня была зимняя форма, которую я сам себе купил, и она похожа на российскую. И трофейный автомат. Я присел под посадку, и прямо в двух метрах из "норы" вылезает ко мне орк. Смотрит на меня, а я говорю ему: "Привет!". И он мне: "Привет!". Разворачивается и дальше делает свое дело. А я ему в спину "Добрый день, мальчик, мы уже дома". И тогда он говорит: "А вы, что - х*хлы?", - вспоминает "Кощей".

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о "Рейнджерах" ССО, которые не дали вражеской группе подойти к границе с Сумской областью. Видео боя - в материале по ссылке.

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