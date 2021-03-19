Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні

Низка країн Європи, Азії та Африки призупинили вакцинацію препаратом, розробленим Оксфордським університетом та англо-шведською компанією AstraZeneca. Оскільки серед тих, кому зробили щеплення, були зафіксовані випадки тромбозу та його ускладнення, понад 20 країн заявили про часткову або повну відмову від використання цієї вакцини.

У жодному з випадків прямий зв'язок зі щепленням не встановлений. Про це, зокрема, заявили Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Вони закликають продовжувати вакцинацію AstraZeneca. На її захист встала і Великобританія, де цим препаратом щеплена найбільша кількість громадян. Багато країн після недовгої паузи вирішили відновити застосування AstraZeneca.

В Україні уряд не бачить підстав для занепокоєння і не збирається зупиняти вакцинацію індійським препаратом CoviShield, версією AstraZeneca. Низка експертів розцінюють кроки європейських держав як бажання перестрахуватися. Інші ж вважають скандал навколо AstraZeneca, надуманим і роздутим, у тому числі не без участі конкурентів.

Панічні реакції

Австрія, Естонія, Данія, Норвегія та Ісландія першими призупинили використання AstraZeneca. Після чого хвиля відмов від цього препарату стала масовою і прокотилася чи не по всій Європі. Вакцинацію цим продуктом відклали ще майже два десятки країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. Призупинили застосування вакцини AstraZeneca і за межами Європи – у Таїланді, Південній Африці, Індонезії та ДР Конго.

Усе почалося після того, як в Австрії незабаром після вакцинації померла 49-річна медсестра. Потім про летальні випадки і проблеми зі згортанням крові в щеплених (тромбози і тромбоемболію) стали надходити дані з різних країн. Включаючи Данію, Естонію та Італію. Багато призупинили вакцинацію AstraZeneca, навіть не реєструючи випадків тромбозу серед щеплених громадян – скоріше, для перестраховки.

У німецькому Інституті Пауля Ерліха, який рекомендував Німеччини припинити використання препарату, заявили про сім випадків тромбозу церебральних вен, які за часом співпали зі щепленням. Три випадки виявилися смертельними.

В Європі забили тривогу, тому що утворення тромбів може мати летальний результат. Згустки крові можуть заблокувати кровотік, закупорити легеневу артерію, переміститися в серце, мозок і призвести до інфаркту чи інсульту. Разом з тим, поки що в жодній з країн не заявили, що виявлені ускладнення якось пов'язані з вакцинацією. Однак багатьох насторожує те, що ці випадки стали з'являтися незабаром після отриманого щеплення.

Водночас Великобританія, Бельгія, Чехія, Польща, Канада і Австралія вирішили продовжити вакцинувати своїх громадян препаратом AstraZeneca. Влада цих країн заявляє, що жодних проблем з цим продуктом або додаткових ризиків не бачать.

Ряд країн на час відмовилися від використання вакцини AstraZeneca (Фото: Getty Images)

Справа в тому, що тромбоз не був вказаний як потенційно можлива побічна реакція від AstraZeneca, пояснив викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта.

"Після того, коли почали реєструвати такі випадки, звична практика у всьому світі, в тому числі і в Україні – припинення використання препарату. Тільки не всієї партії: жодна країна в Європі не зупинила застосування AstraZeneca – вони зупинили використання однієї серії продукту. Але оскільки деякі країни дуже невеликі, вийшло так, що вони отримали тільки одну серію", – пояснив РБК-Україна лікар-інфекціоніст.

Відсоток випадків тромбозу у Великобританії після уколу AstraZeneca навіть нижчий, ніж після вакцини Pfizer-BioNTech, каже член оперативного штабу МОЗ, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

"На 17 мільйонів використаних в Європі і Британії доз препарату AstraZeneca було зареєстровано 37 випадків. Це приблизно один випадок на 460 тисяч використаних доз. Частота виникнення тромбозів без вакцинації становить в середньому 40-60 випадків на 100 тисяч населення. Тобто сама частота виникнення тромбозів в десятки разів вища без вакцинації", – сказав виданню імунолог.

ВООЗ і головний профільний регулятор Євросоюзу – Європейське агентство з лікарських засобів – рекомендують продовжити використання вакцини.

"Наразі, базуючись на даних, які на сьогоднішній день розглянула EMA, переваги вакцини AstraZeneca в запобіганні госпіталізації і смерті через COVID-19 переважують ризики побічних ефектів", – сказав РБК-Україна глава бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Експерти ВООЗ поки не знайшли доказів, що вакцина може спровокувати виникнення тромбів або інших серйозних порушень. В організації наполягають, що людям по всьому світу ввели вже понад 300 млн доз різних вакцин проти коронавірусу і жодної смерті, спричиненої щепленням, зареєстровано не було.

У ВООЗ зазначають, що тромбоемболія – дуже поширена патологія. Венозна тромбоемболія є третім за поширеністю серцево-судинним захворюванням у світі, стверджують в організації.

"Хоча на цій стадії ми не спостерігали будь-якого значного збільшення частоти розладів на більш широкому рівні населення, існує кілька аспектів цих випадків, які вимагають ретельної оцінки, включаючи вік пацієнтів, клінічні особливості і тяжкість станів", – зазначив Ярно Хабіхт. Він додав, що ці дані зараз збираються і ретельно вивчаються ВООЗ.

Результати аналізу EMA, оприлюднені вчора, показали, що ін'єкція AstraZeneca не призводить до збільшення ризику проблем зі згортанням крові і утворення тромбів. Регулятор запевнив, що вакцина "безпечна і ефективна". Водночас в агентстві не виключили, що між випадками тромбозу і застосуванням вакцини може бути зв'язок і вивчення цієї ситуації продовжиться.

Фахівці мають фіксувати несприятливі події після імунізації та провести розслідування причин, зазначила доктор медичних наук, експерт ВООЗ Наталія Виноград. За словами епідеміолога, це стандартизована процедура, яку дотримуються всі держави.

"Якщо виникають навіть поодинокі випадки, але важкі, то загальноприйнята практика – призупинити використання конкретно тієї серії вакцини, після якої відбулася несприятлива подія після імунізації, провести перевірку та розслідування. У нас нова вакцина, за кожним випадком вкрай ретельно стежать. У світі немає і не було жодної вакцини, після якої не виникли б несприятлива подія після імунізації", – пояснила виданню Виноград.

Шведсько-британська компанія AstraZeneca заявила, що також провела свою перевірку. Вона підтвердила дані про 15 випадків тромбозу глибоких вен та 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії серед 17 млн щеплених її препаратом в ЄС і Великобританії. Але за підсумками її аналізу не було виявлено жодних доказів підвищеного ризику тромбоемболії легеневої артерії або тромбозу вен, стверджують у компанії.

Галас навколо AstraZeneca може збити темп кампанії з вакцинації населення (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки в ЄС не повідомляли про плани розірвати контракти з AstraZeneca в майбутньому або відмовитися від подальших поставок. Естонія, не чекаючи рішення регулятора, вирішила 16 березня відновити використання препарату. Після оголошення висновків європейського регулятора, вчора, ціла низка держав вирішила знову вакцинувати своїх громадян AstraZeneca: Франція, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Португалія, Болгарія і Кіпр.

Переділ ринку

В умовах світової погоні за вакцинами для Європи тимчасова відмова від AstraZeneca – проблема, але не катастрофа. На період перевірок країни ЄС можуть замінити її на Pfizer або Moderna. На відміну від України, у якій вибору інших препаратів поки немає. Зараз у нашій країні роблять щеплення ідентичною за формулою і складом вакциною CoviShield, що розроблена в Індії за ліцензією AstraZeneca. Жодних випадків тромбозу чи інших тяжких "побічних дій" в Україні не реєстрували.

За словами Курпіти, у Європі перевіряють тільки одну серію препарату, випущену європейським заводом AstraZeneca. Ні CoviShield, ні продукт AstraZeneca з Південної Кореї, під цю перевірку не підпадають.

Втім, побічні ефекти й летальні результати фіксують у світі після різних вакцин, каже Курпіта. Але в медицині завжди треба зважувати, що бере верх – ризик чи користь. Більш того, "ковід" сам по собі призводить до порушень згортання крові і викликає тромбоз, зазначив інфекціоніст.

"В Україні на 10 тисяч осіб, хворих "ковідом", вмирає 260. Ризик померти від цього захворювання набагато вищий, ніж можливі потенційні ризики від проведення вакцинації. Причому люди помирають не тільки в гострому періоді, а навіть через кілька місяців після того, як перехворіли, саме через тромбоз" – говорить Курпіта.

У МОЗ стверджують, що зв'язок між побічними реакціями тромбозу і вакциною не доведений і посилаються на позицію EMA. Глава профільного відомства Максим Степанов поки не бачить підстав для відмови від CoviShield. Такої ж позиції дотримується президент Володимир Зеленський. Він вважає, що AstraZeneca потрапила під "інформаційну атаку".

Інші представники української влади також заявляли, що чутки про небезпеку вакцини AstraZeneca – результат інформаційної кампанії проти неї з боку Росії. Так вона хоче розчистити фармринок для "Спутника V", припустив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Клінічні дослідження цього продукту все ще тривають. Але Росія не залишає спроб пролобіювати свою розробку для продажу в Європу та інші країни по всьому світу. На початку березня EMA приступив до експертизи реєстраційного досьє "Спутника V". Його застосування вже офіційно дозволила Угорщина та Словаччина. Учора канцлер Австрії Себастьян Курц закликав європейський регулятор прискорити реєстрацію російської вакцини, за умови, що препарат безпечний.

В Україні не бачать ризиків від застосування вакцини Covishield (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Імунолог Лапій вважає, що рішення про припинення використання препарату спричинене політичними причинами. Один із варіантів – спрацював натиск популістських партій, які є в багатьох європейських країнах. Другий – не обійшлося без російського втручання.

За словами експерта, є кілька факторів, які робить препарат AstraZeneca більш конкурентоспроможним у порівнянні з іншими: низька ціна, ефективність вже після першої дози, а також величезні масштаби виробництва.

"Ми бачимо, наскільки сильний напір йде на Європейський союз з боку Росії. Не секрет, що одна доза AstraZeneca в рази дешевша, ніж вакцина Pfizer-BioNTech. Якщо говорити про російську вакцину від Інституту Гамалії "Спутник V", то її ціна понад 10 доларів за дозу. Тоді як AstraZeneca коштує приблизно 3 долари за дозу", – говорить Лапій.

Негативний шлейф або навіть відмова від AstraZeneca може підігріти інтерес Європи до інших препаратів, включаючи "Супутник V". Але скандали навколо AstraZeneca явно не йдуть у плюс Україні. Багато громадян від початку вакцинації з недовірою сприймали привезений з Індії препарат і не поспішали робити щеплення. З цієї причини МОЗ вирішив запустити кампанію щодо популяризації щеплень. Ось тільки тривожні сигнали з Європи можуть ще більше відлякати тих українців, хто вагається.