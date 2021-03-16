Вакцина AstraZeneca: почему страны приостанавливают вакцинацию и что говорит ВОЗ

Более 10 стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после ряда смертельных случаев и якобы развития осложнений у привитых пациентов. При этом ВОЗ и разработчики вакцины настаивают на ее безопасности.

Какие страны поставили вакцинацию AstraZeneca на паузу, что известно о побочных эффектах инъекций от COVID-19 - в материале РБК-Украина.

В ЕС временно отказываются от AstraZeneca

Из-за риска последствий укола от коронавируса британско-шведским препаратом европейские страны приостанавливают его применение до более подробного изучения побочных эффектов.

Это произошло на фоне появления информации о развитии тромбов у привитых пациентов. Кроме того, несколько вакцинированных вскоре после прививки скончались в Дании, Норвегии и Австрии.

Осложнения якобы возникли от укола вакциной серии ABV5300. Партия из 1 миллиона доз была поставлена в 17 стран ЕС. Однако ни в одном из выявленных случаев прямой связи влияния препарата AstraZeneca на риск появления тромбоэмболии до сих пор не подтверждено.

Где приостановили прививки

На данный момент применение вакцины или отдельных ее партий приостановлено в Дании, Исландии, Австрии, Норвегии, Германии, Таиланде - здесь зафиксировано возникновение проблем со свертываемостью крови у пациентов после прививки.

Также AstraZeneca в мерах предосторожности временно отказываются использовать Франция, Швеция, Нидерланды, Италия, Испания, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Кипр, Болгария и Румыния, Словения и Португалия.

ВОЗ не видит связи вакцинации AstraZeneca с летальными случаями

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что задокументированных случаев смерти, связанных с COVID-вакцинами, не зафиксировано.

По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан, до настоящего времени не было ни одной связи между так называемыми тромбоэмболичными инцидентами и прививкой против COVID-19.

Вопрос безопасности вакцины AstraZeneca ВОЗ отдельно рассмотрит на заседании 16 марта.

Разработчики и ЕМА заверяют в безопасности препарата

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и фармкомпания AstraZeneca опровергают влияние препарата на развитие тромбов в организме человека. Безопасность вакцины подтверждают научные данные о состоянии 17 миллионов пациентов из ЕС и Великобритании после прививки.

В ЕМА подчеркнули, что польза вакцины перевешивает возможные риски, и ее можно продолжать использовать. Случаи тромбоэмболии у вакцинированных "не превышают их количества на фоне общей популяции". Так, на 10 марта зафиксировано только 30 таких инцидентов среди 5 миллионов людей, получивших прививку AstraZeneca.

18 марта состоится внеочередное заседание регулятора ЕМА, на котором рассмотрят собранную информацию по фактам осложнений после вакцинации британско-шведским препаратом.

Реакция Минздрава на отказ от вакцины в Европе

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что сообщения о том, что якобы европейские страны отказываются от AstraZeneca - "не более, чем очередной фейк".

В своем заявлении Минздрав ссылается на данные Европейской медицинской ассоциации, поскольку EMA не нашла причинно-следственной связи между вакцинацией и возникновением проблем со свертываемостью крови у пациентов в нескольких странах ЕС.

Напомним, для прививок от коронавируса в Украине используется препарат CoviShield - полный аналог вакцины AstraZeneca, который производит по лицензии индийская фармкомпания Serum Institute.

Побочные реакции на укол

Минздрав опубликовал перечень возможных побочных эффектов после прививки AstraZeneca (CoviShield). Среди наиболее распространенных покраснение или отек в месте укола, лихорадка, головная боль. Также в списке - тошнота, повышенная утомляемость, бессонница, увеличение лимфоузлов, боль в мышцах, суставах.

Данные реакции являются нормальными и проходят в течение нескольких суток после инъекции. Однако если симптомы сохраняются, следует обратиться к врачу.