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"Взвод положили за минуту". Оккупант после 12 дней на фронте сдался в плен

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Украина, Воскресенье 09 октября 2022 11:02
"Взвод положили за минуту". Оккупант после 12 дней на фронте сдался в плен Фото: оккупант попал в плен ВСУ, побывав на фронте всего 12 дней (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во время контрнаступления ВСУ на востоке Украины в плен попали многие недавно мобилизованные россияне. Некоторые из них побывали на фронте всего 12 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ опубликовала допрос пленного оккупанта. Житель Удмуртской республики прибыл в Украину 13 сентября, а в плен попал уже 25 сентября на территории Харьковской области.

Российский солдат шокирован оснащением и мастерством украинских военных. По его словам, ВСУ за одну минуту уничтожили целый взвод оккупантов.

"Мы увидели людей вооруженных нормально, наученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения... Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек", - сказал пленный.

Кроме того, оккупант отметил, что мобилизованные проходят ускоренную подготовку за 2 дня, а танкистов готовят 10 дней.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 440 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 62,5 тысячи своих военных.

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