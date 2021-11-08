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Вибухи на складах у Сватовому: перед судом постануть двоє командирів ЗСУ

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Сватове, Понеділок 08 листопада 2021 11:00
Вибухи на складах у Сватовому: перед судом постануть двоє командирів ЗСУ Фото: ДБР скерувало до суду обвинувальні акти стосовно двох командирів ЗСУ у справі вибухів у Сватовому (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Державне бюро розслідувань направило обвинувальні акти стосовно двох командирів ЗСУ. Їх звинувачують у причетності до вибухів на військових складах у Сватовому, що сталися в жовтні 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.

"До суду направлені обвинувальні акти стосовно двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних Сил України. Вказані військові особи обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у разі доведення вини командирам ЗСУ загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Вказано, що у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта - польового складу боєприпасів, що знаходиться неподалік м. Сватове Луганської області.

Як відомо, 29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у військову техніку.

Це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них на 18 млн гривень.

Нагадаємо, у травні прокуратура завершила досудове розслідування стосовно двох військовослужбовців ЗСУ у справі про вибухи на складах у місті Сватове.

Розслідування проводили за фактом недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки.

Додамо, наприкінці минулого року ДБР оголосило про першу підозру у справі про вибух на військових складах під Маріуполем.

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ДБР Вибух боєприпасів
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