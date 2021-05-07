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Прокуратура завершила розслідування у справі про вибухи на складах у Сватовому

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 11:42
Прокуратура завершила розслідування у справі про вибухи на складах у Сватовому Фото: прокуратура завершила розслідування вибухів у Сватовому (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура завершила досудове розслідування стосовно двох військовослужбовців ЗСУ у справі про вибухи на складах у місті Сватове. Розслідування проводили за фактом недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомили у прес-центрі Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що два командири артилерійських підрозділів розташували підпорядковані їм підрозділи та ввірену військову техніку у безпосередній близькості до складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у місті Сватове Луганської області.

Також вони не забезпечили належного розміщення кожної одиниці бойової та іншої техніки на встановлених нормативами відстанях одна від одної та не провели передбачених інженерних робіт з облаштування капонірів, окопів для безпечного збереження озброєння та захисту від ураження.

Внаслідок цього стало можливим знищення ввіреної їм військової техніки під час пожежі на території об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння у місті Сватове, яка сталася 29 жовтня 2015 року. Це призвело до детонації боєприпасів. Державі заподіяно понад 18 млн грн майнової шкоди.

На даний час сторона захисту знайомиться із матеріалами, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті.

Як відомо, 29 жовтня 2015 року у Сватовому внаслідок пожежі на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тисячі тонн боєприпасів, сталася серія вибухів. Внаслідок вибухів боєприпасів загинули 3 військових та одна цивільна людина. Також була знищена військова техніка.

Нагадаємо, у лютому цього року Державне бюро розслідувань оголосило перші підозри у справі про вибухи на військових складах у Сватовому, Луганської області.

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