Прокуратура завершила розслідування у справі про вибухи на складах у Сватовому

Прокуратура завершила досудове розслідування стосовно двох військовослужбовців ЗСУ у справі про вибухи на складах у місті Сватове. Розслідування проводили за фактом недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомили у прес-центрі Офісу генпрокурора .

Слідство встановило, що два командири артилерійських підрозділів розташували підпорядковані їм підрозділи та ввірену військову техніку у безпосередній близькості до складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у місті Сватове Луганської області.

Також вони не забезпечили належного розміщення кожної одиниці бойової та іншої техніки на встановлених нормативами відстанях одна від одної та не провели передбачених інженерних робіт з облаштування капонірів, окопів для безпечного збереження озброєння та захисту від ураження.

Внаслідок цього стало можливим знищення ввіреної їм військової техніки під час пожежі на території об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння у місті Сватове, яка сталася 29 жовтня 2015 року. Це призвело до детонації боєприпасів. Державі заподіяно понад 18 млн грн майнової шкоди.

На даний час сторона захисту знайомиться із матеріалами, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті.