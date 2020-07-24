Вибухи, мінування та пожежі: Кличко просить посилити заходи безпеки в Києві

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців з проханням посилити заходи безпеки у місті. Зокрема, він просить посилення патрулювання у Києві.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу.

Він звернувся до Служби безпеки України та Нацполіції. Зокрема, він просить більш ефективне упередження можливих загроз, затримання та притягнення до відповідальності злочинців.

"Ми бачимо, що відбувається останніми днями і в країні, і в столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань, палять будинки і авто", - сказав він.

За його словами, "ситуацію, яка зараз відбувається в країні та місті" намагаються дестабілізувати.

Нагадаємо, в селі Артемівка, що під Києвом, невідомий розстріляв бізнесмена Ігоря Плекана в його автомобілі.

Також сьогодні на вулиці Закревського, що на лівому березі Києва, горіла квартира, де загинула жінка.

Відзначимо, в Полтаві триває спеоперація з пошуку нападника, який тримав в заручниках поліцейського і спочатку прямував в сторону Києва.