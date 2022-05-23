Вибухи в Коростені: пошкоджена залізнична інфраструктура

В результаті нічних вибухів у Коростені ніхто не постраждав. Одна з ракет пошкодила залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Житомирської обласної Військової адміністрації Віталія Бунечка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вибухи в місті сталися близько 2 і 4 години ночі. Під час першого спрацювала ППО і болванка впала на з житлових масивів, не заподіявши значних пошкоджень. "О четвертій (годині, - ред.) приліт в залізничну інфраструктуру", - сказав Бунечко, зазначивши, що "головне, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав".