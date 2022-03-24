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Вибухи в Бердянську: в порту знищено російський великий десантний корабель

Фото: великий десантний корабель "Орськ" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Російською Федерацією Бердянську (Запорізька область) знищено великий десантний корабель окупантів. Він доставляв військову техніку для російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

"У захопленому Російською Федерацією порту Бердянська знищено великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на початку тижня великий десантний корабель "Орськ" прибув до Бердянського порту, доставивши військову техніку для окупантів. Повідомлялося, що до війни проти України залучено 10 таких російських кораблів.

Сьогодні вранці в порту Бердянська сталося кілька вибухів, а також виникла масштабна пожежа.

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БердянськВійна Росії проти України