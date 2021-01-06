Вибухові пристрої виявили в офісі республіканців і Капітолії. Їх знешкодили

Як мінімум дві саморобні бомби були знешкоджені американськими правоохоронцями. Одна була знайдена в приміщенні, в якому розміщуються офіси Республіканського національного комітету, а інша - у комплексі будівель Капітолію США.

Про це повідомив CNN представник федеральних правоохоронних органів.

За його словами, це були справжні вибухові пристрої, які довелося підірвати.

Нагадаємо, 6 січня протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату США, який повинен був затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Прихильники чинного президента Дональда Трампа перейшли до радикальних дій, попри його заклики до мирного протесту.

Крім того, президент США Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію в Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолія прибуде більше тисячі солдатів.

Додамо, що протестувальники прорвалися до будівлі Капітолію і зайшли в приміщення, де засідає американський Сенат. З будівлі Капітолію евакуювали сенаторів і конгресменів.