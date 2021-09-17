Підриває мінські угоди: Франція та Німеччина розкритикували Росію через блокування місії ОБСЄ

Фото: Франція та Німеччина розкритикували Росію через блокування місії ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою щодо засудження Російської Федерації через блокування місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці кордону. Це, зі свого боку, порушує мінські угоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ Німеччини.

"Протягом семи років Місія надає об'єктивну інформацію про ситуацію на російсько-українському кордоні, підвищуючи прозорість і зміцнюючи довіру. ЇЇ закриття безповоротно підірве моніторинг державного кордону, що передбачений Мінським протоколом від 5 вересня 2014 року", - відзначає пресслужба. Німеччина та Франція закликають Росію взяти участь в спільних зусиллях, аби вирішити конфлікт на території України та не порушувати мінські угоди.