Вибух у Вінниці: прокуратура відкрила справу

У Вінниці на території дитячого садка стався вибух. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що о 11:00 старша медсестра одного з дошкільних навчальних закладів у Вінниці зателефонувала на "102" і повідомила, що на території саду пролунав схожий на вибух гуркіт, який налякав дітей і двоє з них отримали поранення.

По приїзду на місце події було встановлено, що прогулюючись на території навчального закладу, діти виявили предмет синього кольору, схожий на м'ячик для гри в настільний теніс. Граючи з ними, діти вирішили бити його іграшковим дитячим відерцем. Під час одного з таких ударів прогримів вибух.

Наголошується, що під час огляду в обох дітей виявили незначне почервоніння шкіри без опіків.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 263 КК України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зараз в рамках виробництва проводяться допити свідків, виконуються інші першочергові слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Нагадаємо, сьогодні вдень на території дитячого садка №7 у Вінниці стався вибух невідомого предмету. В результаті вибуху діти отримали опіки.

Крім того, попередньо встановлено, що на території дитсадка детонувала саморобна петарда.