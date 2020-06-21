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Вибух на Позняках: трьох врятовано з-під завалів

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 14:53
Вибух на Позняках: трьох врятовано з-під завалів
Фото: підірваний будинок на Позняках (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки офіційно підтверджена загибель однієї людини

Від вибуху, який стався в житловому будинку на Позняках в Києві, загинула одна людина. Станом на 14:00 деблоковано три особи.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили в прес-службі, вибух стався о 10:00 по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку. Попередньо встановлено, що стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування четвертого, п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

"За інформацією ДСНС станом на 14:00 знайдена 1 загибла особа", - йдеться в повідомленні.

Усього евакуйовано 21 особу, деблоковано три особи. З місця події вивезено близько 60 тон будівельних конструкцій. Всього для проведення робіт залучено 457 осіб та 67 од. техніки, з них від ДСНС 160 осіб та 28 од. техніки, у тому числі три кінологічні розрахунки, повідомили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 21 червня у житловому 9-поверховому будинку по вул. Соломії Крушильницкой, 1/5 в Києві стався вибух.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів планує виділити допомогу мешканцям житлового будинку в Києві, які постраждали від вибуху 21 червня.

За фактом вибуху у житловому будинку в Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України КиївгазВибух
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