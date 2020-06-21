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Уряд виділить допомогу постраждалим від вибуху на Позняках

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 13:55
Уряд виділить допомогу постраждалим від вибуху на Позняках
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розслідування триває, але попередня версія - вибух газу

Кабінет міністрів планує виділити допомогу мешканцям житлового будинку в Києві, які постраждали від вибуху 21 червня. Наразі з'ясовуються всі обставини.

Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що тримає ситуацію на особистому контролі. На місці події перебувають голова МВС Арсен Аваков та керівник ДСНС Микола Чечоткін, від яких надходить інформація про хід рятувальних робіт та розслідування причин вибуху.

Як зазначив Шмигаль, попередня версія - вибух газоповітряної суміші, що призвело до руйнування міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.

"Уряд детально вивчить причини вибуху та зробить усе можливе, щоб допомогти людям, що постраждали. З цього питання тримаємо зв'язок з міським головою Києва Віталієм Кличком та Офісом президента", - повідомив він.

Уряд виділить допомогу постраждалим від вибуху на Позняках

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 21 червня у житловому 9-поверховому будинку по вул. Соломії Крушильницкой, 1/5 в Києві стався вибух, що зруйнував перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів.

За даними на 12:00 у результаті вибуху загинули дві людини.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що житловий будинок на Позняках в Києві, де 21 червня вранці стався вибух, необхідно розбирати.

За фактом вибуху у житловому будинку в Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниКиївВибух
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