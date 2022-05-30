Вибух у Мелітополі: з'явилися відео з місця, подробиці та версії НП

Ранковий вибух автомобіля в центрі Мелітополя може бути наслідком зачисток російських військових, які намагаються позбутися неугодних колаборантів або роботою груп опору на окупованій території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова під час брифінгу.
"Думаю, що це рашисти роблять зачистку колаборантів, які недостатньо виконують те, що вони обіцяли. Це ми бачили в Енергодарі, Токмаку, і зараз це продовжується в Мелітополі", - сказав він.
За словами мера, вибух також може бути справою рук опору українців у кооперації із правоохоронними органами.
"Але цю версію ми почуємо від наших правоохоронних органів пізніше", - наголосив Федоров.
За даними "РІА Мелітополь", вибуховий пристрій було закладено в люку. А вибух стався, коли автомобіль проїжджав повз.
"Автомобіль повністю знищений. Постраждалі - сім'я колаборантів. Їх імена окупанти не розголошують", - пише видання.
Відомо, що у жінки поранення грудей, у чоловіка множинні осколкові поранення тулуба та переломи обох ніг.
Нагадаємо, раніше українська сторона повідомила про вибух у під'їзді житлового будинку на вулиці Курчатова в Енергодарі. У момент інциденту там знаходився самопроголошений "мер" Андрій Шевчик, якого з пораненнями відвезли в лікарню. Поранення отримали і два його охоронця.
Відзначимо, Шевчик захопив владу в Енергодарі на третій день російського вторгнення. Він також оголосив про створення так званої "народної ради", яка є окупаційною структурою. Шевчик був місцевим депутатом від "Опозиційної платформи - За життя".
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