Вибух у Мелітополі: з'явилися відео з місця, подробиці та версії НП

"Думаю, що це рашисти роблять зачистку колаборантів, які недостатньо виконують те, що вони обіцяли. Це ми бачили в Енергодарі, Токмаку, і зараз це продовжується в Мелітополі", - сказав він.

За словами мера, вибух також може бути справою рук опору українців у кооперації із правоохоронними органами.

"Але цю версію ми почуємо від наших правоохоронних органів пізніше", - наголосив Федоров.

За даними "РІА Мелітополь", вибуховий пристрій було закладено в люку. А вибух стався, коли автомобіль проїжджав повз.

"Автомобіль повністю знищений. Постраждалі - сім'я колаборантів. Їх імена окупанти не розголошують", - пише видання.

Відомо, що у жінки поранення грудей, у чоловіка множинні осколкові поранення тулуба та переломи обох ніг.