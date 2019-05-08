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Вибух у Марганці: поліція затримала потерпілого

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 16:26
Вибух у Марганці: поліція затримала потерпілого
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В ніч з 7 на 8 травня за місцем проживання 48-річного чоловіка правоохоронці провели обшуки, в результаті якого співробітники карного розшуку виявили гранату РГД-5

Поліція Дніпропетровської області затримала одного з постраждалих в результаті вибуху гранати у Марганці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, в ніч з 7 на 8 травня за місцем проживання 48-річного чоловіка правоохоронці провели обшуки, в результаті якого співробітники карного розшуку виявили гранату РГД-5. Боєприпас вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК.

Також поліцейські проводять слідчі дії, спрямовані на встановлення причетності чоловіка до підриву гранати на вулиці Лермонтова.

Вибух у Марганці: поліція затримала потерпілогоФото: граната РГД-5 (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 7 травня в місті Марганець Дніпропетровської області в результаті вибуху гранати загинув один чоловік, ще троє отримали поранення. Вибух прогримів в 15:54 біля магазину на вулиці Лермонтова. Серед постраждалих опинився співробітник групи реагування патрульної поліції.

Пізніше кількість постраждалих збільшилася до п'яти осіб. Також поліція встановила особу загиблого. Ним виявився чоловік 1981 року народження, раніше судимий за незаконний обіг зброї.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Велика Новосілка Донецької області місцевий житель загинув в результаті вибуху снаряда, який він знайшов на березі річки. Повідомляється, що правоохоронці отримали інформацію про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні був доставлений 32-річний житель з численними пораненнями голови, тіла і кінцівок.

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