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Інтерв'ю

Вибух у Києві: поліція не виключає версії теракту

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 14:45
Фото: місце вибуху у Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Вибух у Києві стався вчора

Начальник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко назвав версії вибуху у Києві, який стався вчора, 14 червня 2018 року. Про це він повідомив у ході брифінгу.

"Є кілька версій, ми не виключаємо, що хтось інший заклав (вибуховий пристрій, - ред.), автомобіль знаходився тривалий час без нагляду,  можливість теракту теж розглядається і в цьому напрямку ми співпрацюємо зі Службою безпеки України", - повідомив він, додавши, що також розглядається озвучена міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим версія, що вибуховий пристрій у авто залишив власник, щоб попередити пограбування.

Крім того, Крищенко зазначив, що підозра за фактом вибуху у Києві наразі нікому не пред'явлена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху у Києві постраждали 4 дітей. За фактом події поліція порушила справу.

Зазначимо, вчора у другій половині дня у Києві на вулиці Чорнобильській стався вибуху у автомобілі. Як стало відомо, четверо дітей гралися у дворі, залізли у припарковану машину, дістали з авто коробку, а при спробі її відкрити стався вибух. Наразі всі діти у лікарні.

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Теги публікації: Київ, Теракт, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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