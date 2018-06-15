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Интервью

Взрыв в Киеве: полиция не исключает версию теракта

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 14:45
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Взрыв в Киеве произошел вчера

Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко назвал версии взрыва в Киеве, который произошел вчера, 14 июня 2018 года. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

"Есть несколько версий, мы не исключаем, что кто-то другой заложил (взрывное устройство, - ред.), автомобиль находился длительное время без присмотра, возможность теракта тоже рассматривается и в этом направлении мы сотрудничаем со Службой безопасности Украины", - сообщил он, добавив, что также рассматривается озвученная министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым версия, что взрывное устройство в авто оставил владелец, чтобы предупредить ограбление.

Кроме того, Крищенко отметил, что подозрение по факту взрыва в Киеве на данный момент никому не предъявлено.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в Киеве пострадали 4 детей. По факту происшествия полиция возбудила дело.

Отметим, вчера во второй половине дня в Киеве на улице Чернобыльской произошел взрыва в автомобиле. Как стало известно, четверо детей играли во дворе, залезли в припаркованную машину, достали из машины коробку, а при попытке ее открыть произошел взрыв. Сейчас все дети в больнице.

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Теги публикации: Киев, Теракт, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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