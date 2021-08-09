Вибух гранати в Кривому Розі: поліція відкрила дві кримінальні справи

У неділю, 8 серпня чоловік на території комбінату у місті Кривий Ріг підірвав гранати . За фактом вибуху поліція відкрила два кримінальні провадження.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Так, за інформацією правоохоронців, було порушено дві кримінальні справи за:

Нагадаємо, 8 серпня ввечері біля одного з будинків по вул. Кармелюка в руках у місцевого жителя вибухнула граната.

В результаті підриву гранати чоловікові відірвало ногу. Його доставили в місцеву лікарню.

Перехожі громадяни не постраждали.

Також в мережі з'явилося відео інциденту. На ньому видно як правоохоронці підходять до чоловіка, однак після того, як з рук чоловіка випала граната поліцейські відбігли від нього і стався вибух.