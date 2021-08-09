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Вибух гранати в Кривому Розі: поліція відкрила дві кримінальні справи

Автор: Марія Кучерявець

У неділю, 8 серпня чоловік на території комбінату у місті Кривий Ріг підірвав гранати. За фактом вибуху поліція відкрила два кримінальні провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Так, за інформацією правоохоронців, було порушено дві кримінальні справи за:

  • ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів);
  • ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото: вилучені предмети внаслідок обшуків у помешканні підозрюваного (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 8 серпня ввечері біля одного з будинків по вул. Кармелюка в руках у місцевого жителя вибухнула граната.

В результаті підриву гранати чоловікові відірвало ногу. Його доставили в місцеву лікарню.

Перехожі громадяни не постраждали.

Також в мережі з'явилося відео інциденту. На ньому видно як правоохоронці підходять до чоловіка, однак після того, як з рук чоловіка випала граната поліцейські відбігли від нього і стався вибух.

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Кривий РігсиловикиВибух