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Вибух газу в російському Ногінську: стало відомо про перших жертв

Автор: Марія Кучерявець

В результаті вибуху побутового газу в житловому будинку в Ногінську загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Попередньо, п'ять постраждалих і двоє загиблих. Загинули чоловік і жінка, їх особи встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у Слідчому комітеті по Московській області, в результаті вибуху постраждали двоє дітей у віці 5 і 10 років, дві жінки у віці 43 і 44 років, а також 63-річний чоловік.

Водночас у місцевий МОЗ повідомляє про вісім постраждалих.

Екстрені служби зазначають, що під завалами можуть залишатися люди.

Між тим, з пошкодженого під'їзду врятовано 51 осіб. Всього з будинку евакуювали понад 170 людей.

Вказано, що вибуховою хвилею були знесені вікна і порушені застекленнябалконів в сусідніх будинках, крім цього, уламки пошкодили машини, припарковані під будинком.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Прокуратура розпочала перевірку за фактом вибуху.

Фото: у багатоповерхівці в Ногінську стався вибух газу (телеграм-канал, МНС Росії)

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