У багатоповерхівці в Росії стався вибух газу: є постраждалі

В житловому будинку в Ногінську (Росія) стався вибуху побутового газу. Внаслідок чого госпіталізовано троє людей, серед них двоє - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

За інформацією ЗМІ, всього в будинку дев'ять поверхів, внаслідок вибуху в будівлі вибило вікна.

"О 06:55 в багатоквартирному будинку на вулиці 28 червня сталася вибух газоповітряної суміші. В результаті завалилася частина зовнішньої стіни і перекриття. Попередньо, пошкоджено п'ять квартир. Загоряння немає", - йдеться в повідомленні.

За останніми даними, врятовано трьох людей, серед них двоє дітей.

Вказано, що під завалами можуть бути люди.

Як повідомили в місцевій екстреній службі, точна інформація про потерпілих наразі уточнюється, рятувальники додають, що завалені п'ять квартир з другого по п'ятий поверх і перекриття між четвертим і п'ятим поверхами.

Наразі на місці інциденту ведуться пошуково-рятувальні роботи. Всього залучено 60 осіб та 24 одиниці техніки.