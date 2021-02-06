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Вибух у французькому Бордо: одна жінка загинула, чоловік у критичному стані

Бордо, Субота 06 лютого 2021 22:55
Вибух у французькому Бордо: одна жінка загинула, чоловік у критичному стані
Фото: пошукові роботи в руїнах будинку в Бордо (newssplinter.com)
Автор: Роман Тверденко

Під уламками будинку, який вибухнув вранці в суботу в Бордо, знайшли тіло жінки. Їй було 88 років.

Про це повідомляє BFMTV.

Рятувальники за допомогою собак знайшли жінку під руїнами будівлі, але для вилучення її знадобилося кілька годин. Її витягли мертвою. Відомо також, що у важкому стані госпіталізовано 89-річного чоловіка, який був чоловіком загиблої. На думку лікарів, його життя під загрозою. За попередніми даними, йому належав гараж, де і стався вибух.

У суботу, 6 лютого, вранці стався вибух у Бордо. В результаті події стався обвал будівлі, а вибухова хвиля призвела до пошкодження вікон та вітрин в найближчих будинках. Існує ризик обвалу найближчих будівель.

Основна версія того, що сталося - витік побутового газу. Причина вибуху може бути пов'язана з роботами в гаражі.

Нагадаємо, в результаті потужного вибуху в іспанській столиці Мадриді постраждали 11 осіб.

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