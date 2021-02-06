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Вибух у Франції: поранені три людини

Бордо, Субота 06 лютого 2021 11:53
Вибух у Франції: поранені три людини
Фото: вибух у Франції (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В результаті масштабного вибух у французькому Бордо постраждали три людини. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє AFP.

Правоохоронці встановлюють причини вибуху в Бордо. Зараз поліцейські оточили район.

Вибух стався в одному з верхніх поверхів житлового будинку.

РБК-Україна раніше писало, що у французькому Бордо сьогодні вдень пролунав потужний вибух.

Нагадаємо, в німецькому Меммингене стався вибух в офісі Червоного Хреста. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

Також раніше РБК-Україна писало, що на Кіпрі стався вибух у центрі COVID-вакцинації.

Зазначимо, в результаті потужного вибуху в іспанській столиці Мадриді постраждали 11 осіб.

Також повідомлялося про причину вибуху в центрі Мадрида. Було відомо про евакуацію будинку престарілих, який розташований поблизу місця вибуху.

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