Вибух будинку в Гаазі: постраждало щонайменше 9 людей

Фото: місце вибуху (twitter.com/TheNationalUAE)

Щонайменше 1 людина залишається під завалами

Пожежна служба голландського міста Гаага заявила, що в результаті вибуху будинку постраждалими виявилися щонайменше 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В пожежній службі розповіли, що рятувальники витягли з-під уламків 3 людей, ще 1 залишається під завалами. Також вони розповіли, що 9 осіб, постраждалих в результаті обвалення при вибуху, були доставлені в 7 міських лікарень.

Крім того, пожежники заявили, що навколишні будинки були визнані "нестабільними". У поліції вважають, що можливою причиною вибуху став вибух газу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Гаазі при вибуху обвалилася частина житлового будинку. Аварійні служби підозрюють, що можливою причиною руйнувань будинків міг стати вибух газу, рятувальні служби провели евакуацію мешканців сусідніх будинків, оскільки існує ймовірність подальшого обвалення.

Нагадаємо, в Перу обвалилася стіна готелю, загинули понад 10 осіб. Інцидент стався в готелі "Альамбра" в той момент, коли відбувалося святкування весілля, всі потерпілі є гостями, які приїхали на одруження.