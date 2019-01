У Гаазі при вибуху обвалилося кілька житлових будинків

Залишається невідомим кількість постраждалих

У голландському місті Гаага стався вибух, що призвело до обвалення декількох житлових будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Disctrict8.

Повідомляється, що вибух стався на вулиці Яна ван дер Хайденстраата. В результаті вибуху було завалено кілька будинків. До цих пір залишається невідомим скільки людей знаходилося в будинках і яка кількість зараз під завалами. В даний час з місця події було евакуйовано двох постраждалих.

Аварійні служби підозрюють, що можливою причиною руйнувань будинків міг стати вибух газу. Рятувальні служби провели евакуацію мешканців сусідніх будинків, так як присутня ймовірність дальшого обвалу.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l