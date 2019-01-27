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У Гаазі при вибуху обвалилося кілька житлових будинків

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 17:59
У Гаазі при вибуху обвалилося кілька житлових будинків
Фото: обрущение в Гаазі (twitter.com/regio15)

Залишається невідомим кількість постраждалих

У голландському місті Гаага стався вибух, що призвело до обвалення декількох житлових будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Disctrict8.

Повідомляється, що вибух стався на вулиці Яна ван дер Хайденстраата. В результаті вибуху було завалено кілька будинків. До цих пір залишається невідомим скільки людей знаходилося в будинках і яка кількість зараз під завалами. В даний час з місця події було евакуйовано двох постраждалих.

Аварійні служби підозрюють, що можливою причиною руйнувань будинків міг стати вибух газу. Рятувальні служби провели евакуацію мешканців сусідніх будинків, так як присутня ймовірність дальшого обвалу.

 

Нагадаємо, у Перу обвалилася стіна готелю, загинули понад 10 осіб. Інцидент стався в готелі "Альамбра" в той момент, коли відбувалося святкування весілля, всі потерпілі є гостями, які приїхали на одруження.

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