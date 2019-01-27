У Перу обвалилася стіна готелю, загинули понад 10 осіб

Фото: місце обвалення готелю (twitter.com/indeciperu)

Обвалення відбулося під час святкування весілля

У перуанській провінції Абанкай на південно-сході країни сталося обвалення стіни готелю, що призвело до загибелі щонайменше 13 людей, ще 30 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут цивільної оборони Перу Twitter.

Повідомляється, що інцидент стався в готелі "Альамбра" в той момент, коли відбувалося святкування весілля. Всі потерпілі є гостями, які приїхали на одруження. Всього у приміщенні в цей час перебувало близько 100 осіб.

В Інституті цивільної оборони Перу заявили, що можливою причиною обвалення стіни могли стати сильні проливні дощі, які призвели до зсувів.

Раніше повідомлялося, що в Перу в результаті ДТП загинули 14 осіб. Пасажирський автобус виконуючи обгін виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, після чого обидва транспортні засоби впали в ущелину.

Нагадаємо, у Брюсселі обвалився міст. У столиці Бельгії 17 січня сталася аварія на мосту через канал Виллебрук, з-за якої водне сполучення між Брюсселем та іншими містами виявилося заблокованим.