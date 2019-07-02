Вибух у Дніпропетровській області: двоє дітей у важкому стані

Двох дітей, які постраждали внаслідок вибуху гранати на дитячому майданчику в неселенном пункті Пашеная Балка Дніпровського району, прооперували. Про це повідомляє "112".

Повідомляється, що шестеро дітей доставили в Дніпро в обласну лікарню. У важкому стані 16-річний хлопець: йому відірвало один палець на руці, а також дуже складне осколкове поранення в живіт. П'ятирічний хлопчик також у важкому стані, у нього осколкові поранення.

За словами місцевих хлопців, до трагедії діти грали з вибухівкою. Вони подумали, що це була сигнальна ракета.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 липня ввечері на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від 4 до 16 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Пізніше Національна поліція Україна розповіла подробиці вибуху на дитячому майданчику біля Дніпра. Правоохоронці повідомили, що постраждалі діти знайшли боєприпас на сміттєзвалищі. Попередньо встановлено, що ймовірно вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П.