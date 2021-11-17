Вибух автомобіля в Ліверпулі: терорист планував акт близько 7 місяців
Чоловік, який загинув в результаті вибуху таксі в Ліверпулі, планував терористичний акт щонайменше сім місяців. Поліція з'ясувала, що чоловік страждав від нападів психічних захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
За даними контртерористичної поліції уродженець Іраку 32-річний Емад аль-Суалмін орендував нерухомість Ліверпулі в квітні цього року і з того часу зробив покупки для своєї бомби.
Саморобний пристрій спрацював, коли терорист сидів на задньому сидінні таксі біля лікарні. Він загинув в результаті вибуху, а водій таксі відбувся легкими пораненнями, замкнувши аль-Суалміна в кабіні.
Нагадаємо, в Ліверпулі поблизу госпіталю вибухнув автомобіль. Через деякий час стало відомо, що інцидент кваліфікували як теракт.
Також РБК-Україна писало, що за підозрою в причетності до теракту затримали чотирьох осіб.