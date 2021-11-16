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Вибух авто в Ліверпулі: поліція встановила особу терориста

Автор: Іванна Шовкун

Британська поліція встановила особу терориста, який підірвав автомобіль таксі поблизу шпиталю Ліверпуля. Зловмисник сам загинув під час підриву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як встановили правоохоронці, до теракту причетний 32-річний Емад Аль Суалмін. У неділю, 14 листопада, він викликав таксі та попросив водія відвезти його до клініки акушерства та гінекології, яка знаходилася приблизно за 10 хвилин їзди.

Відомо, що терорист підірвав авто одразу біля жіночого шпиталю. Водій встиг вибігти. Пасажир загинув на місці, а таксист зазнав травм - його з опіками госпіталізували.

Фото: внаслідок вибуху одна людина загинула, а ще одна постраждала (Getty Images)

Правоохоронці зараз намагаються з'ясувати, чому пасажир хотів вирушити до лікарні та що спричинило раптовий вибух пристрою.

Зазначають, що вибух в авто стався незадовго до того, як у сусідньому від госпіталю Ліверпульському соборі розпочалася служба на честь загиблих на війні. Поліція з'ясовує, чи пов'язані ці події.

Фото: поліція встановлює подробиці НП (Getty Images)

Нагадаємо, поліція Великої Британії кваліфікувала вибух автомобіля біля лікарні в Ліверпулі терористичним актом.

Також правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою у причетності до теракту.

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Ливерпуль