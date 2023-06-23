Употреблять запрещено. В Херсоне предупредили об очистке воды в одном из районов

Завтра в микрорайоне Корабел, который пострадал от подрыва оккупантами Каховской ГЭС, начнут проводить дезинфекцию воды. Поэтому воду можно использовать только как техническую для хозяйственных нужд, например, для уборки помещений.

"Пить и использовать для приготовления пищи - запрещено! Из-за высокого содержания дезинфекционного вещества это опасно для вашего здоровья", - говорится в сообщении.

Для дезинфекции будут использоваться гипохлорит натрия. Процесс будут контролироваться специалистами.

При этом глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что на территории микрорайона Остров тоже возобновят водоснабжение, но сети будут очищаться.

По его словам, потреблять воду из-под кранов жители пострадавших районов Херсона смогут примерно через неделю.

Ситуация в Херсоне

Напомним, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон и часть населенных пунктов области затопило. Уровень воды поднялся на несколько метров. Сейчас вода почти отступила, спасатели и коммунальные службы продолжают бороться с последствиями катастрофы.

При этом российские войска продолжают обстреливать Херсон и область. В частности, оккупанты ударили по коммунальному транспортному предприятию. В результате атаки два человека погибли, четверо были ранены.

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