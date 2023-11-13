Подержанные авто: ТОП-5 самых интересных дизельных универсалов

Автомобиль с кузовом универсал чаще всего является одной из версий той или иной массовой модели, и сегодня наибольшее количество из них относится к С-классу. Причем универсал – это самый длинный кузов в семействе, он более или менее равен седану или даже длиннее его. Прирост длины по сравнению с хэтчбеком – за счет заднего свеса, то есть за счет увеличения багажника. Еще одно видовое отличие – вертикальная или близкая к вертикальной задняя стенка кузова. У топовых брендов эти машины также иногда имеют особую заднюю подвеску, с автоматической регулировкой уровня кузова над дорогой.

За что любят кузов универсал

Универсалы – в наше время самый популярный тип кузова, особенно если учитывать внедорожники-кроссоверы. Но в Украине не все водители получают их, так сказать, по собственному сознательному выбору: многие модели С- и D-классов завозятся подержанными из Европы в основном именно в таком кузове.

Универсал на базе массового хэтчбека – самый доступный из автомобилей с большим багажным отсеком. И компактвэн, и "высокий" коммерческий универсал (по народному "пирожок") окажутся заметно дороже. В то же время, машины, построенные на основе семейных хэтчбеков и седанов, без потерь сохраняют все их атрибуты комфорта и доступности содержания.

Багажник машины в кузове универсал будет большим и в первоначальном состоянии, и тем более после складывания заднего сиденья. При этом большинство машин этого типа сегодня имеют большие возможности трансформации. Заднее сиденье складывается целиком или по частям, есть двойной пол, защитные сетки и шторки для защиты багажа от любопытных глаз и попадания в пассажирский салон при эволюциях во время движения.

Интересно: чтобы как-то отодвинуть от своих универсалов имидж машины для хозяйственных дядек, некоторые производители дают им "спортивные" имена и молодежный стайлинг. Это не превращает их в горячие спорткары, но в целом нельзя сказать, что нынешние универсалы – меланхоличные увальни: управляются "вагоны" более чем адекватно, а главное, имеют в моторной линейке самые мощные из доступных для данной модели двигатели.

Volkswagen Golf VI Variant (2008–2014 гг.)

$6 300 – 11 800

Модель, которая уже полвека диктует правила в С-классе, то же делает и в сегменте универсалов. Автомобиль сбалансирован по всем качествам, и кроме технического совершенства радует владельцев комфортом и добротной отделкой интерьера. Багажник имеет 505 л полезного объема в исходном состоянии и 1495 л при сложенных сиденьях. Вторая цифра – не лучшая в классе, зато схема складывания сиденья обеспечивает ровную багажную площадку, чего нельзя сказать о многих одноклассниках.

В Украине очень часто Volkswagen Golf VI Variant имеет под капотом именно дизель, это агрегаты 1,6 TDI (105 л. с.) и 2,0 TDI (110/140/170 л. с.). Всех их часто называют наиболее удачными силовыми. агрегатами данного поколения Golf.

Renault Megan III Grandtour (2009–2016 гг.)

$5 700 – 14 500

Благодаря массовому ввозу подержанных машин из Европы за последние несколько лет "Меган" этого поколения стал одной из самых распространенных моделей на украинских автодорогах. Свежий конструктивно и по состоянию автомобиль действительно заслуживает внимания. Отдельно следует отметить хорошую шумо- и виброизоляцию, которая эффективно глушит даже тарахтение дизеля на холостом ходу и при разгоне. Багажный отсек у Renault Megan III Grandtour – один из самых больших в классе, объем составляет минимальные 485 л и максимальные 1600 л.

Большинство "Меганов" третьего поколения, попавших в нашу страну, дизельные, имеют агрегат 1.5 dCi, который продавался в трех вариантах мощности. Все они надежны и долговечны, врожденных проблем не имеют и отличаются экономичностью. Ходовая настроена на комфорт, что хорошо чувствуется на неровных дорогах.

Из минусов именно универсалов Grandtour – в украинских автосалонах они не продавались, так что все экземпляры завезены подержанными из Европы, из-за чего имеют за плечами большой реальный пробег. Также у европейских Megan меньше клиренс.

Ford Focus Estate III (2011–2018 гг.)

$6 200 – 13 600

Универсал с изюминкой: как это вообще заведено в европейском подразделении Ford Motor, данная модель нравится поклонникам активной езды, она динамична и хорошо управляется. С виду машина также стремительна, за что пришлось расплачиваться пространством в салоне: внутри пассажиры чувствуют себя не так свободно, как в машинах конкурентов. На заднем сиденье долго ехать втроем тесновато, зато передняя часть салона имеет "космический" вид. Багажник в Ford Focus Estate средний по канонам класса, показатель соответственно 490 л и 1515 л.

Дизельные моторы этого авто – 1,5-, 1,6- и 2,0-литровые Duratorq TDCi, надежность их вполне приемлема (в отличие, кстати, от агрегатов Focus предыдущего поколения). Именно дизели все эксперты в один голос называют лучшими силовыми агрегатами Ford Focus III.

Kia Cee`d SW II (2012–2018 гг.)

$8 200 – 15 000

При подробном знакомстве с ним может показаться, что из корейского в нем только бренд – "Сид" второго поколения создавали в Европе и для Европы. Хорошо, что эти машины официально продавались и в Украине. Добротный автомобиль отличается богатыми комплектациями. Объем багажника едва ли не самый большой в классе – 528 л при пятиместной конфигурации салона и 1642 л, когда заднее сиденье сложено.

Дизелей у Kia Cee`d было два, 1,4 и 1,6 л, причем второй с двумя вариантами мощности. Мотор 1.6 СRDi более распространен, и его часто хвалят за отличные тяговые характеристики.

Opel Astra J Sports Tourer (2010–2015 гг.)

$5 800 – 11 000

Немецкий, но относительно недорогой автомобиль, несмотря ни на что, имеет обязательные признаки типичного "немца". Модель у нас распространена относительно мало, но это вина не ее самой: автомобиль надежен и действительно удобен. Ходовая часть универсала представляет собой нечто среднее между драйверскими и удобными настройками. Багажник из первоначального состояния в 500 л увеличивается до 1550 л после несложных манипуляций со складыванием заднего сиденья. Впечатляет широкая гамма дизельных двигателей – 1,3 л, 1,6 л, 1,7 л и 2,0 л, причем даже самый мощный двигатель остается достаточно экономичным.

Если коротко

Подобрать универсал сегодня легко, предложение на “вторичке” очень широкое. Эти машины действительно хорошо подходят к отечественным условиям эксплуатации и отвечают потребностям многих украинских пользователей. Но, делая выбор, не забудьте учесть также их недостатки. К примеру, большой, объединенный с вместительным багажником салон плохо прогревается зимой (особенно с дизелем!) и долго охлаждается кондиционером летом. Ходовая универсала всегда более жесткая, что чувствуется на выбоинах при незагруженной машине. Но в целом универсалы в эксплуатации не отличаются существенно от своих менее вместительных собратьев – за что, собственно, их и ценят.