Уже не впервые. Пограничники уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М" под Харьковом

"Миссию наблюдения вражеского "Муром-М" завершили бойцы "Стальной границы" на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

По данным МВД, это уже четвертый комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" на счету воинов в этом месяце.

Что известно о комплексе "Муром-М"

Комплекс "Муром-М" применяется чаще всего для дальнего наблюдения. В частности, эта система имеет оптическую камеру с зумом высокого качества. Благодаря этому, например, человека можно увидеть на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км. Добавим, что на этом же направлении пограничники уничтожили "Муром-М" буквально 15 августа.

Отметим, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 29 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 840 военных.