RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уже не впервые. Пограничники уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М" под Харьковом

Фото: пограничники уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М" под Харьковом (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Военные подразделения "Стальная граница" из "Гвардии наступления" на Харьковском направлении уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М". На их счету он уже четвертый за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео уничтожения комплекса, опубликованное МВД Украины в Telegram.

"Миссию наблюдения вражеского "Муром-М" завершили бойцы "Стальной границы" на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

По данным МВД, это уже четвертый комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" на счету воинов в этом месяце.

Что известно о комплексе "Муром-М"

Комплекс "Муром-М" применяется чаще всего для дальнего наблюдения. В частности, эта система имеет оптическую камеру с зумом высокого качества. Благодаря этому, например, человека можно увидеть на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км. Добавим, что на этом же направлении пограничники уничтожили "Муром-М" буквально 15 августа.

Отметим, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 29 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 840 военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине