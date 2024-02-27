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Уже не в первый раз. В Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина (фото)

Фото: в Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии "Единая Россия" 27 февраля (t.me/sprotyv_official)
Автор: Наталия Гурковская

Утром, 27 февраля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия". Также они прозвучали и неподалеку от "избирательного участка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сопротивление.

Так, как отмечают в Сопротивлении, партизаны передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе.

"В настоящее время враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ТОТ. Поэтому россияне, чтобы не сеять панику, заявляют о мифических БПЛА, якобы ударивших по объектам, хочет это не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

 

Фото: в Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии "Единая Россия" 27 февраля (t.me/sprotyv_official)

Не первый случай

Отметим, что штаб "Единой России" в Новой Каховке взлетает на воздух не впервые. Так, 30 августа 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области также подорвали предвыборный региональный штаб "Единой России".

Кроме того, в мае 2023 года в результате сильного взрыва во временно оккупированном Луганске был ранен депутат Госдумы РФ, член фракции "Единая Россия" Виктор Водолацкий.

Напомним, в начале сентября 2022 года аналогичный подрыв штаба "Единой России" произошел и во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияХерсонская областьНовая КаховкаВзрывы